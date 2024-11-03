Yarın Kasım ayının en kritik verisi açıklanacak! TÜİK Ekim enflasyonunu kamuoyuna duyuracak!

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde enflasyon verisini kamuoyu ile paylaşırken ekim ayının enflasyon verisini takvimden dolayı 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranı belli olurken; memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen oran ile ocak ayındaki zam oranları belirlenecek.