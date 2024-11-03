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Yarın Kasım ayının en kritik verisi açıklanacak! TÜİK Ekim enflasyonunu kamuoyuna duyuracak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.11.2024 09:55
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Türkiye İstatistik Kurumu, 4 Kasım saat 10.00'da ekim ayı enflasyon verisini açıklayacak. Memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik önem taşıyan enflasyon verisi, 2024 yılının onuncu verisi olacak. Ocak ayındaki zam oranlarını doğrudan belirleyecek bu veri öncesi kuruluşlar ekonomistlerin katılımları ile beraber tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. Peki, ekim ayının enflasyonu oranı ne kadar olacak? Tahminler ne doğrultuda? İşte cevabı...

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde enflasyon verisini kamuoyu ile paylaşırken ekim ayının enflasyon verisini takvimden dolayı 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranı belli olurken; memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen oran ile ocak ayındaki zam oranları belirlenecek.

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Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının enflasyon farkı yüzde 8,92 olmuştu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı zammında yüzde 8,92'yi garantilemişti. Yarın açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisi ile beraber 4 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş olacak.

Milyonlarca insanın merak ettiği enflasyon verisi öncesi kuruluşlar ekim ayı enflasyon anketlerini kamuoyu ile paylaştılar.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne 16 ekonomis katıldı. Katılan ekonomistlere göre, ekim ayı enflasyonu yüzde 2,46 olurken; yıllık enflasyon yüzde 47,98 olacağı tahmin edildi. Bu orana göre, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 11,60 olması bekleniyor.

Bloomberg HT'nin anketine ise 19 kurum katıldı. Kurumların ekim ayı enflasyın beklentisi ise yüzde 2,5 iken yıllık yüzde 48 olacağını öngördü. Bloomberg HT'nin anketine göre ise 4 aylık enflasyon farkı yüzde 11,64 oranında olacak.

Foreks Haber ise 17 katılımcı ile anket düzenledi. Buna göre, ekim ayının enfalsyon verisi için medyan tahmin yüzde 4,28 olurken; yıllık enflasyon tahmini ise 62,52 oldu.

Anahtar Kelimeler:
tüik enflasyon ekim enflasyon
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