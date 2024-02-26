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Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak? Şartlar neler? Kritik tarih 8 Eylül 1999... 6250 prim günü ve kadınlara 43, erkeklere 45 yaş

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.02.2024 06:47
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Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için son düzlüğe girildi. EYT'yi kaçıran vatandaşlar için yeni emeklilik fırsatı geliyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesi 'müjde'yi açıklama planı yapıyor. Kademeli emeklilikte şartlar ve kriterler de yavaş yavaş netleşirken; 43-45 yaş ve 6250 pirim günü detayı kulislere yansıdı. Peki kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? Kademeli emeklilik şartları neler? İşte tüm detaylar...

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni bekleyenler için heyecan yaratan bir haber geldi. EYT'yi kaçıran vatandaşlar için çalışma yürüten Bakanlık, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarında sona geldi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi söz konusu çalışmanın sonuçlarını duyurmayı hedeflerken, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlara emeklilik yolu açılacak. Vatandaşlar 'Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? Kademeli emeklilik şartları neler?' sorularına yanıt ararken, düzenlemenin detayları da ortaya çıktı.

Anlık Borsa

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı yaratmıştı. Söz konusu madde birçok vatandaşa emekilik yolunu kapatmıştı.

KRİTİK TARİH: 8 EYLÜL 1999

KRİTİK TARİH: 8 EYLÜL 1999

EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELİYOR

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELİYOR

EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.

SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLANACAK

SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLANACAK

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.

A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“EYT'den yararlanamayanlar için yeni bir Kademeli Emeklilik düzenlemesi!

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim kademeli emeklilik
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