Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak? Şartlar neler? Kritik tarih 8 Eylül 1999... 6250 prim günü ve kadınlara 43, erkeklere 45 yaş

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni bekleyenler için heyecan yaratan bir haber geldi. EYT'yi kaçıran vatandaşlar için çalışma yürüten Bakanlık, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarında sona geldi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi söz konusu çalışmanın sonuçlarını duyurmayı hedeflerken, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlara emeklilik yolu açılacak. Vatandaşlar 'Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? Kademeli emeklilik şartları neler?' sorularına yanıt ararken, düzenlemenin detayları da ortaya çıktı.
Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı yaratmıştı. Söz konusu madde birçok vatandaşa emekilik yolunu kapatmıştı.
EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.
EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.
EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.
A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:
“EYT'den yararlanamayanlar için yeni bir Kademeli Emeklilik düzenlemesi!