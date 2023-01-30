Yüzde 61.5 zamlanmıştı! MTV ilk taksit ödemesi için yarın son gün... (İşte 2023 MTV ücretleri)

Bu yıl için yeniden değerleme oranında yüzde 122,9 zamlanması gereken MTV 2023 ücretleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanması sonucunda yarı yarıya düşürüldü. Yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanan yeni MTV ödemeleri için ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2023’te başladı. Ocak ve Temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV için ilk taksit ödeme süresi yarın sona erecek.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

EN DÜŞÜK MTV ÖDEMESİ

Yüzde 61,5’lik zam sonrası 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira oldu. Peki kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte araç sahiplerinin merak ettiği 2023 MTV fiyatları…