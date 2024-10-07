Yüzde 8,93'lük zam cepte! Yeni emekli maaşlarını 'Hükümet cömert olmaz' diye hesapladı... SSK veya Bağ-Kur emekli 2025 maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek? 2025 en düşük emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca vatandaş bu sorulara yanıt ararken; TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon rakamlarının ardından hesaplar yeniden yapıldı, gözler gelecek 3 aylık veriye çevrildi. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri sonrası 2025 emekli maaşlarına yapılacak zam oranın netleşmesi beklenirken; "Bugün itibariyle emekli maaşları kaç TL oldu?" sorusunun yanıt belli oldu. Uzman isim gelecek verilere de dayanarak Ocak ayı itibariyle SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zamlı maaşlarını hesaplarken; en düşük emekli maaşını da açıkladı.