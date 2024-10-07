Yüzde 8,93'lük zam cepte! Yeni emekli maaşlarını 'Hükümet cömert olmaz' diye hesapladı... SSK veya Bağ-Kur emekli 2025 maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek? 2025 en düşük emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca vatandaş bu sorulara yanıt ararken; TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon rakamlarının ardından hesaplar yeniden yapıldı, gözler gelecek 3 aylık veriye çevrildi. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri sonrası 2025 emekli maaşlarına yapılacak zam oranın netleşmesi beklenirken; "Bugün itibariyle emekli maaşları kaç TL oldu?" sorusunun yanıt belli oldu. Uzman isim gelecek verilere de dayanarak Ocak ayı itibariyle SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zamlı maaşlarını hesaplarken; en düşük emekli maaşını da açıkladı.
Emekli zammını ilgilendiren enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Son açıklanan rakamlara göre enflasyon; 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.
İkinci altı aylık enflasyon farkı şimiden %8,93 olarak hesaplanırken, emekli maaş zammı için geriye ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri kaldı.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşının en az %8,93 oranında zamlanacağını belirtirken, "Bugün itibariyle emekli maaşları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt verdi.
Karakaş'ın yaptığı hesaba göre; kök maaşı 15.200 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisinin eylül ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 16 bin 558 TL’ye yükseldi.
Yine kök maaşı 11.365 TL olan bir emeklinin aynı şekilde eylül ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 12 bin 379 TL maaşa hak kazanmaktadır.