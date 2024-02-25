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Milyonları ilgilendiriyor: Kiracıları üzecek açıklama geldi, yüzde 25 sınırı kalkıyor! Tarih belli oldu...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.02.2024 08:59
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Kira fiyatlarındaki fahiş artış sonrası uygulamaya alınan konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemeye ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Yüzde 25 sınırı temmuzda uzatılacak mı?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren haber Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Özellikle son iki senedir kira fiyatlarındaki fahiş artış sonrası kiracı ve ev sahipleri karşı karşıya gelmiş ve kira artışları için yüzde 25 sınırı uygulanmaya başlanmıştı. Bakan Tunç, 1 Temmuz'da sona erecek düzenlemenin uzatılmayacağını söyledi.

Anlık Borsa

tv100 yayınına konuk olan Tunç, "Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu." dedi.

Tunç 1 Eylül'den beri kira davalarında arabulucuk dönemini başlattıklarının altını çizerek 1 Temmuz sonrasına ilişkin "Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" yorumunu yaptı.

Tunç "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, 2022 yılında önlem amaçlı olarak düzenlemeye gidilmiş ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Süre daha sonra 2024 yılı temmuz ayına kadar uzatıldı.

Son olarak düzenleme, 15 Temmuz 2023 tarihinde ve 32249 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 02.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar devam edecek.

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