Akaryakıt tabelası yarın değişiyor! Benzin ve motorine indirim beklenirken LPG'nin fiyatı değişiyor, pompaya gece yarısı yansıyacak!

Akaryakıt fiyatlarına indirim var mı? Donald Trump'ın tarifeleri küresel piyasalardan petrol fiyatlarına kadar her şeyi etkiledi. Brent petrol son 4 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından araç sahipleri akaryakıt tabelalarında bir değişimin olup olmayacağını merak etmeye başladı.