Akaryakıta zam geldi! Pompaya bu gece yarısı yansıdı... 7 Ocak 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahiplerinin, çiftçilerin, servis şoförlerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. Brent petrolündeki dalgalanmalar, döviz kuru, ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.