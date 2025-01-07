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Akaryakıta zam geldi! Pompaya bu gece yarısı yansıdı... 7 Ocak 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 07:38
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Akaryakıt fiyatları döviz kuru, Brent petrolündeki dalgalanmalar ve Orta Doğu'da yaşanan hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. Günler öncesinden bu gece yarısı itibarıyla benzine zam geleceği öğrenilmişti. Peki, benzine ne kadar zam geldi? Motorinin litre fiyatı değişti mi? 7 Ocak 2025 güncel akaryakıt tabelası...

Araç sahiplerinin, çiftçilerin, servis şoförlerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. Brent petrolündeki dalgalanmalar, döviz kuru, ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Benzine zam geleceği kesin biliniyorken motorin ve LPG kullanıcılar akaryakıt tabelasının tamamen değişip değişmediğini merak ediyor. 7 Ocak 2025 tarihinde benzine 1 lira 24 kuruş zam gelirken motorin ve LPG'de fiyat değişmedi.

Peki şu anda güncel fiyatlar ne kadar? İşte 7 Ocak Salı günü güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 45.33 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt istasyonu akaryakıt fiyatları
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