Akaryakıta zam geldi! Pompaya bu gece yarısı yansıdı... 7 Ocak 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahiplerinin, çiftçilerin, servis şoförlerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. Brent petrolündeki dalgalanmalar, döviz kuru, ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Benzine zam geleceği kesin biliniyorken motorin ve LPG kullanıcılar akaryakıt tabelasının tamamen değişip değişmediğini merak ediyor. 7 Ocak 2025 tarihinde benzine 1 lira 24 kuruş zam gelirken motorin ve LPG'de fiyat değişmedi.
Peki şu anda güncel fiyatlar ne kadar? İşte 7 Ocak Salı günü güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 44.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
Benzin fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 45.33 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum