1 Temmuz Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 1 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle izlenip takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde düzenleniyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 40.598.666 TL değerinde. Peki 1 Temmuz Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

1 Temmuz Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi yapılacak.

Haftanın son günlerine doğru Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Çekiliş Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de canlı şekilde yayınlanacak. Heyecanlı çekilişte bu akşamın devreden büyük ikramiyesisi 40.598.666 lira olarak belirlendi.

Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 5, 13, 14, 17, 34 ve 48 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.