2 Temmuz Cuma On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi 2 Temmuz Cuma günü bu akşam yapılacak. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 2 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

2 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 2 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçen Pazartesi günü yapılmış ve 10 bilen iki talihli kişi 329.241,75 TL sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 2, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 27, 31, 36, 39, 40, 47, 50, 53, 55, 56, 65, 69, 71, 76, 79 olmuştu.

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara