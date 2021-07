2 Temmuz Cuma On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi 2 Temmuz Cuma günü bu akşam yapılacak. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 2 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?