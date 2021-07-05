2021 yeni zamlı maaşlar: Genel müdür ve şube müdürü maaşları ne kadar oldu?

Milyonlar çalışanın gözü, Temmuz ayında yapılacak olan ikinci zam oranındaydı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasına göre yeni zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon rakımı 8,45’e yükselirken, Haziran ayı enflasyon oranında ise 1,94 artış yaşandı. Bu durumda Genel Müdür ve Şube Müdürleri yüzde 3’lük enflasyon farkından sonra maaşlarına yüzde 5,45 oranında zam aldı. Peki 2021 yılı Temmuz zammında sonra Genel Müdür ve Şube Müdürü maaşları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

Enflasyon rakamı belli oldu!

Haziran ayının enflasyon verileri beklenti anketlerine göre yüzde 1,29 olarak açıklanmıştı. Ancak net rakamlar için Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek açıklama bekleniyordu.

TÜİK bugün saat 10:00 itibariyle Haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı. TÜİK verilerine göre 2021 Haziran ayı enflasyon verisi yüzde 8,45 olarak açıklandı.

Bu durumda emekliler maaşlarına yüzde 8,45 oranında zam alırken, memurlar ise yüzde 3’lük enflasyon farkıyla beraber maaşlarına yüzde 5,45 oranında zam aldı.

Genel Müdür ve Şube Müdürü zamlı maaşlar ne kadar oldu? Açıklanan verilere göre yapılan hesaplamalarda, Genel Müdür maaşlarına mevcut maaşları üzerinden yüzde 5,45 oranında zam yapıldı. Bu durumda maaşlara yapılan 812 liralık zamdan sonra bir Genel Müdür maaşı 15 bin 726 liraya yükseldi.