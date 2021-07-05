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2021 zamlı hemşire, mühendis ve araştırma görevlisi maşları ne kadar oldu?

05.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memurun beklediği 2021 Temmuz ayı zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon verisi 1,94 olarak açıklandı. Bu durumda 6 aylık ortalama enflasyon verisi 8,45 olurken, memur ve emekli maaşlarına da yapılan zam oranı kesinleşti. Buna göre emekliler yüzde 8,45 zam alırken, memurlar ise yüzde 3’lük fark ile beraber yüzde 5,45 oranında zam alacak. Peki yeni zamlı hemşire, mühendis, profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu?

TÜİK tarafından 2021 yılı Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre Haziran ayında yüzde 1,94 artış olurken, yılın ilk 6 ayında ise enflasyon verisi yüzde 8,45 olarak açıklandı. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, memurların alacakları zam oranları da netlik kazandı. Peki zamlı memur maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Zamlı maaşlar ne kadar oldu?

TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verisine göre memurlar maaşlarına yüzde 5,45 oranında zam alırken, emekliler ise yüzde 8,45 oranında bir zam alacak.
Buna göre yeni zamlı memur maaşları da netlik kazandı. İşte yeni zamlı hemşire, profesör, araştırma görevlisi ve mühendis maaşları…
Araştırma görevlisi maaşlarına ise mevcut maaşları üzerinden 413 liralık zam yapıldı ve bir araştırma görevlisi maaşı 8 bin 9 lira olarak açıklandı.
Hemşirelere mevcut maaşları üzerinden 319 liralık bir zam yapıldı. Buna göre bir hemşire maaşı 6 bin 187 lira oldu.
Mühendislerin mevcut maaşları üzerinden 436 liralık bir artış yapıldı ve bir mühendis maaşı yeni zam ile beraber 8 bin 437 liraya yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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