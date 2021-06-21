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21 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

21.06.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu sevenler tarafından Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Birçok vatandaşın ilgi odağı olan şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto tam 170 milyon 286 bin liralık dev ikramiye ile heyecanlandırmaya devam ediyor. Peki 21 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bugünün ikramiyesi 170 milyon 286 bin lira olarak belirlendi. Şans oyunu tutkunları tarafından sık sık araştırılan çekiliş sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki 21 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu severler tarafından haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Lotonun sonuçları merak ediliyor.

HAFTANIN İLK ÇEKİLİŞİ

HAFTANIN İLK ÇEKİLİŞİ
Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

SAYILI SAATLER KALDI

SAYILI SAATLER KALDI
Bugün gerçekleştirilecek çekiliş saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek.

BİLET SORGULAMA ONLİNE YAPILABİLİYOR

BİLET SORGULAMA ONLİNE YAPILABİLİYOR
Aynı zamanda bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresinden yapabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANLANDIRDI

BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANLANDIRDI
Mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilen Çılgın Sayısal Lotonun bugün için belirlenen tutarı ise 170 milyon 286 bin olarak belirlendi.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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