21 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bugünün ikramiyesi 170 milyon 286 bin lira olarak belirlendi. Şans oyunu tutkunları tarafından sık sık araştırılan çekiliş sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki 21 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu severler tarafından haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Lotonun sonuçları merak ediliyor.

HAFTANIN İLK ÇEKİLİŞİ Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

SAYILI SAATLER KALDI Bugün gerçekleştirilecek çekiliş saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek.

BİLET SORGULAMA ONLİNE YAPILABİLİYOR Aynı zamanda bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresinden yapabilecek.