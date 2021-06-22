FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. 22 Haziran 2021 Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

22 Haziran 2021 Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

22.06.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu tutkunları tarafından Süper Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Birçok vatandaşın büyük bir ilgiyle takip ettiği şans oyunlarında bu akşam Süper Loto çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto'da büyük ödül tam 34 milyon liralık büyük ödül vatandaşı yine heyecanlandırdı. Peki 22 Haziran 2021 Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Detaylar haberimizde...

Haftanın ikinci gününde gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi merak ediliyor. Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde bugünün devreden büyük ikramiyesi vatandaşları epey heyecanlandırdı. Şans oyunu severler tarafından her hafta büyük bir merakla çekilmesi beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki 22 Haziran 2021 Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte ayrıntılar...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu tutkunları tarafından bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekiliş sonuçları merak edilmeye başlandı.
Her hafta büyük bir heyecanla çekilmesi beklenen şans oyunun şanslı topları vatandaşlar tarafından açıklanması bekleniyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA BAŞLAYACAK?
Haftanın ikinci gününde gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Çekiliş tahmini olarak 3 dakika sürmektedir.
Yapılacak çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV’den de takip edilebilecek. Öte yandan bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresinden sorgulayabilecekler...
Aynı zamanda sayısal loto bayilerinden oynanan Süper Loto, Milli Piyango'nun mobil uygulaması üzerinden de online olarak oynanmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Altın yükselecek mi? 2022 kehaneti!

Altın yükselecek mi? 2022 kehaneti!

Türkiye ve Bursa'ya Arap turist akını olacak

Türkiye ve Bursa'ya Arap turist akını olacak

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Ağaçlarını kesti! "İşçi daha çok kazanıyor"

Ağaçlarını kesti! "İşçi daha çok kazanıyor"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.