Haftanın ikinci gününde gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi merak ediliyor. Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde bugünün devreden büyük ikramiyesi vatandaşları epey heyecanlandırdı. Şans oyunu severler tarafından her hafta büyük bir merakla çekilmesi beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki 22 Haziran 2021 Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte ayrıntılar...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu tutkunları tarafından bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekiliş sonuçları merak edilmeye başlandı.

Her hafta büyük bir heyecanla çekilmesi beklenen şans oyunun şanslı topları vatandaşlar tarafından açıklanması bekleniyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA BAŞLAYACAK? Haftanın ikinci gününde gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Çekiliş tahmini olarak 3 dakika sürmektedir.

Yapılacak çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV’den de takip edilebilecek. Öte yandan bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresinden sorgulayabilecekler...