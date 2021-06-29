29 Haziran Salı Süper Loto çekiliş sonuçları | 29 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde düzenlenmekte. Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 39.109.311 TL değerinde. Peki 29 Haziran Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

29 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi yapılacak.

Haftanın ilk günlerinde Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte bu akşamın devreden büyük ikramiye 39.109.311 lira olarak belirlendi.

Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 8 ,39 ,44 ,52 ve 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.