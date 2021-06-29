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29 Haziran Salı Süper Loto çekiliş sonuçları | 29 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

29.06.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şisal ve Milli Piyango iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanmakta. Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 39.109.311 TL değerinde oldu. Peki 29 Haziran Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Haziran Süper Loto sonuçları...

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde düzenlenmekte. Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 39.109.311 TL değerinde. Peki 29 Haziran Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

29 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi yapılacak.
Haftanın ilk günlerinde Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte bu akşamın devreden büyük ikramiye 39.109.311 lira olarak belirlendi.
Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 8 ,39 ,44 ,52 ve 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto nasıl oynanır?
1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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