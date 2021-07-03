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3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

03.07.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango takipçileri ve şans oyunu severler tarafından 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte olan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bugün yapacak. Peki 3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

Şans oyunu severler tarafından 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu takipçileri tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 3 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 40, 53, 55 ,67 ,78 ,87 ,13 olmuştu.

Bugün 21:30'da açıklanacak!

Bugün 21:30'da açıklanacak!
Haftanın üçüncü ve son çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto

Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto kuralları nedir?

Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto kuralları nedir?
MPİ'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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