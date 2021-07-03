3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Şans oyunu severler tarafından 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu takipçileri tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 3 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 40, 53, 55 ,67 ,78 ,87 ,13 olmuştu.

Bugün 21:30'da açıklanacak! Haftanın üçüncü ve son çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto