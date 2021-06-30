30 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 30 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 30 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 7,44,45,57,62,66 ve 88 olmuştu.

Bugün 21:30'da açıklanacak! Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto