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30 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

30.06.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu ve Milli Piyango severler tarafından merakla takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım devam ediyor. 30 Haziran Çarşamba günü haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 30 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 30 Haziran 2021 Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Çekiliş saati yaklaşırken, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 30 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

30 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleşen 30 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp 5 kazanan 7 kişi olmuştu.
Şanslı rakamlar ise 4,5,11,15,21,6 olup, joker 6 rakamı olmuştu.

Bugün 20:00'da gerçekleşecek!

Bugün 20:00'da gerçekleşecek!
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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