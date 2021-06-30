30 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 30 Haziran 2021 Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Çekiliş saati yaklaşırken, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 30 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?
30 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?
Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleşen 30 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp 5 kazanan 7 kişi olmuştu.
Şanslı rakamlar ise 4,5,11,15,21,6 olup, joker 6 rakamı olmuştu.
Bugün 20:00'da gerçekleşecek!
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu
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