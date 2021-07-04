Haziran ayında gerçekleşen zirvede açıklanan 2023 faiz oranları dolar kurunda büyük patlama yaşanmasına neden olurken, paralelinde ise değerli madenlerin değerinde düşüşe neden olmuştu. Ancak son zamanlarda yine yeşil ve yukarı yönlü hareketliliği yakalayan altın fiyatı yatırım için vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki 4 Temmuz Pazar altın bilezik fiyatı ne kadar? Bugün (4 Temmuz) 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar? İşte ayrıntılar...
22 Ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Hatanın son gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve takı olarak almak isteye vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Düğün sezonunun başlaması ile gözde haline gelen 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 452,96 değerinde olurken, satış fiyatı ise 455,31 lirada konumlanıyor.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
Son zamanlarda yaşadığı düşüşten sonra yeniden yükselişe geçen altın fiyatları sonucu 18 ayar altın bileziğin alış ve satış fiyatında pek bir değişim olmazken 364,08 Lira olarak konumlandı.
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Kapalı çarşıda yaşanan son dalgalanmalara göre 14 ayar bileziğin alış fiyatı 273,53 lira olurken, satış fiyatı ise 328,29 TL olarak değerini koruyor.
ONS ALTINI KAÇ TL?
ALIŞ: 1.787,19
SATIŞ: 1.787,47
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