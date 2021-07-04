Haziran ayında gerçekleşen zirvede açıklanan 2023 faiz oranları dolar kurunda büyük patlama yaşanmasına neden olurken, paralelinde ise değerli madenlerin değerinde düşüşe neden olmuştu. Ancak son zamanlarda yine yeşil ve yukarı yönlü hareketliliği yakalayan altın fiyatı yatırım için vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki 4 Temmuz Pazar altın bilezik fiyatı ne kadar? Bugün (4 Temmuz) 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar? İşte ayrıntılar...