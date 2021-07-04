FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. 4 Temmuz Pazar altın bilezik fiyatı ne kadar? Bugün (4 Temmuz) 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

4 Temmuz Pazar altın bilezik fiyatı ne kadar? Bugün (4 Temmuz) 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

04.07.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda bir düşüş yaşayan altın fiyatları düğün sezonun açılması ile yeniden bir canlanma yaşayarak artışa geçti. Yatırım aracı olarak altını tercih eden vatandaşlar ise bu yükselişten memnun kalarak, piyasalardaki son durumu sıkı bir şekilde takip etmeye devam ediyor. Peki 4 Temmuz Pazar altın bilezik fiyatı ne kadar? Bugün (4 Temmuz) 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar?

Haziran ayında gerçekleşen zirvede açıklanan 2023 faiz oranları dolar kurunda büyük patlama yaşanmasına neden olurken, paralelinde ise değerli madenlerin değerinde düşüşe neden olmuştu. Ancak son zamanlarda yine yeşil ve yukarı yönlü hareketliliği yakalayan altın fiyatı yatırım için vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki 4 Temmuz Pazar altın bilezik fiyatı ne kadar? Bugün (4 Temmuz) 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar? İşte ayrıntılar...

22 Ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Hatanın son gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve takı olarak almak isteye vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Düğün sezonunun başlaması ile gözde haline gelen 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 452,96 değerinde olurken, satış fiyatı ise 455,31 lirada konumlanıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
Son zamanlarda yaşadığı düşüşten sonra yeniden yükselişe geçen altın fiyatları sonucu 18 ayar altın bileziğin alış ve satış fiyatında pek bir değişim olmazken 364,08 Lira olarak konumlandı.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Kapalı çarşıda yaşanan son dalgalanmalara göre 14 ayar bileziğin alış fiyatı 273,53 lira olurken, satış fiyatı ise 328,29 TL olarak değerini koruyor.

ONS ALTINI KAÇ TL?

ONS ALTINI KAÇ TL?
ALIŞ: 1.787,19 SATIŞ: 1.787,47
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Korkunç cinayetin zanlısı baba evinde yakalandı

Korkunç cinayetin zanlısı baba evinde yakalandı

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor

Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor

3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

3 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Emeklilikte yeni dönem: Yarın başlıyor

Emeklilikte yeni dönem: Yarın başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.