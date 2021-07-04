4 Temmuz Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları sorgulama...

Şans oyunları sevenler "4 Temmuz Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere iki gün gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları "buraya" tıklanarak kontrol edilebilir. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama...

Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.