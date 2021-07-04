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  4. 4 Temmuz Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları sorgulama...

4 Temmuz Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları sorgulama...

04.07.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba ve pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin büyük ikramiye tutarının 227 bin TL olduğu açıklandı. Şans oyunu sevenler "4 Temmuz Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Çekiliş canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama...

Şans oyunları sevenler "4 Temmuz Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere iki gün gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları "buraya" tıklanarak kontrol edilebilir. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama...

Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu çekilişi bugün 20.00'da gerçekleştirilecek. İkramiyenin detayları ise çekilişin gerçekleşmesinin ardından belli olacak.
Çekilişte 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 bilenler ve 3, 4, 5 bilenler ikramiyeyi alabilecek.
Şans Topu çekilişinde sayıları tutturan talihliye 227 bin TL ikramiye verileceği açıklandı. Şans Topu çekilişi gerçekleşti.
İşte sonuçlar: 5-17-24-25-28-10

Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu nasıl oynanır?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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