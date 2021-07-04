4 Temmuz Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

"4 Temmuz Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı şans oyunu sevenler tarafından merak ediliyor. Süper Loto çekilişi yaklaşık olarak 5-6 dakika sürüyor. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişi bugün 21.30'da canlı olarak yayınlanacak.

Çekiliş gerçekleşti, sonuçlar açıklandı. İşte sonuçlar: 7-14-22-36-54-60

Çekiliş sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinden sorgulanabilir.

Milli Piyango Süper Loto nasıl oynanır? 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.