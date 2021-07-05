5 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Peki 5 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çekiliş sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinden sorgulanabilir. İşte ayrıntılar...
5 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları
5 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 29-60-62-63-76-81-87
Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Çekiliş 21.30'da başlıyor.
3 TEMMUZ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişindeki şanslı rakamlar şunlar olmuştu: 14-52-56-76-84-85-35
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
MPİ'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
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