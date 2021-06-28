Borç yapılandırmasında ek maliyet yok! Son gün 31 Ağustos!

Borç yapılandırması ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı son dakika açıklamasında bulundu. Matrah ve vergi artırımında bulunanların ilgili vergi dairelerine verdikleri bildirim ile beyanlar herhangi bir vergi türü incelemesi için kullanılamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı tebliğe göre gelir, vergi veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde bir maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek. Bunun yanında matrah ve vergi artırımında ek maliyet olmayacağı bilgisi verildi.
Yapılandırmada neler var?
Milyonlarca işletmeyi ilgilendiren “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, kasa – ortaklar cari hesaplar düzeltmeleri, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi” düzenlemeleri, şirketlerin gündeminde yer aldı.
Yeni çıkan yapılandırma yasası ile beraber, 2016 – 2020 yılları arasından öngörülen matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021’e devreden borç zararlarının yüzde 50’sinin de silinmesi kararlaştırıldı.
Yapılandırma kapsamında, dava aşamasındaki kesinleşmiş alacaklar da yapılandırılırken, bu kapsamdaki vergiler iki aylık taksit imkanları ile toplamda 6 eşit taksitle ödenebilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğine göre; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, iş yerlerinde bulunan ancak kayıtlarda yer almayan makine, emtia, teçhizat ve demirbaş kayıtlarını fiile duruma uygun hale getirmeye imkan tanıyor.
İnşaat işletmeleri de inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazlar ile beraber kullandıkları demir, tuğla ve çimento gibi ilk madde, malzeme veya yarı mamul ürünlerini de bildirebilecek.
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