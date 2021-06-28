Borç yapılandırmasında ek maliyet yok! Son gün 31 Ağustos!

Borç yapılandırması ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı son dakika açıklamasında bulundu. Matrah ve vergi artırımında bulunanların ilgili vergi dairelerine verdikleri bildirim ile beyanlar herhangi bir vergi türü incelemesi için kullanılamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı tebliğe göre gelir, vergi veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde bir maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek. Bunun yanında matrah ve vergi artırımında ek maliyet olmayacağı bilgisi verildi.