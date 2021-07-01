Çocukları vefat eden anne babalar dikkat! Eğer çocuk evlatlık ise…

Sosyal Güvenlik Sigortası, vefat eden sigortalıların yakınlarına maaş bağlanması konusunda çeşitli düzenlemeler içeriyor. Örneğin; vefat eden sigortalının çocukları ve eşine bir ölüm maaşı bağlanıyor. Eşler, çalışsa da çalışmasa da ölüm maaşı alabiliyorken, kız çocuklarının ise yetim maaşı alabilmeleri için bir gelirinin olmaması şartı koyuluyor. Bununla beraber, çocukları vefat eden anne babaya da bir ölüm maaşı bağlanabiliyor.

Aylık almak için gerekli şartlar neler?

Anne ve babanın ölen çocuklarının ardından alacağı ölüm maaşı, 5510 sayılı yasanın 34. Maddesinde düzenleniyor. Düzenlenen maddede;

"Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam %25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam %25'i oranında aylık bağlanır.

Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır. Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır."

Bu şartlar ise şu şekilde; *Ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından artan bir hisse olması gerekir. *Ana babanın 65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse bulunması şartı aranmaz. Eğer hisse yoksa yaşı doldurduklarında aşlık bağlanmayı başlar. * Ana babanın aylık gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması gerekir. *Ana babanın kendi çalışmalarından dolayı aylık almıyor yani emekli olmaması gerekir.