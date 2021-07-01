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Doğalgaz’a ne kadar zam geldi? Elektrik Doğalgaz zamları ne kadar? Temmuz ayında yeni zamlar kapıda!

01.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı başından beri her ay yüzde 1 artış olarak getirilen zamlar sonrasında 1 Temmuz itibariyle Doğalgaza da yeni bir zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgaz için, 1 Temmuz itibariyle yeni zamlı tarife paylaşıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş’nin (BOTAŞ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Doğalgaza Temmuz 1 itibariyle yüzde 12 zam yapıldı.

Konut tüketimi ile beraber sanayi tüketimindeki doğalgaza da zam geldi. 2021 yılı Ocak ayından beri her ay yüzde 1 oranında zam yapılan doğalgaza, 1 Temmuz itibariyle yüzde 12 zam geldi. Buna göre BOTAŞ’ın konutlar için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira 9 kuruş olarak ücretlendirildi.

Doğalgaza ne kadar zam geldi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.
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