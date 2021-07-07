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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerinin için tarih belli oldu!

07.07.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılından bu yana her sene yılda iki defa dini bayramlardan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin tarihi, Kurban Bayramı öncesinde sıklıkla araştırılan konular arasında bulunuyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih ise belli oldu. Ramazan Bayramı’nda bayramdan önce hesaplara yatırılan emekli ikramiyeleri, Kurban Bayramı’ndan önce yatacak mı?

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Kurban Bayramı’ndan önce yatması beklenen emekli ikramiyeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin’in yaptığı açıklamaya göre, emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu!

2018 yılından beri yılda iki defa dini bayramlarda emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. 2018 yılından bu yana 1000 lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, 2021 yılında Ramazan Bayramı öncesinde zamlandı.
2021 Ramazan Bayramı’nda hesaplara bin 100 TL olarak yatırılan emekli ikramiyeleri, Kurban Bayramı’nda da bin 100 TL olarak ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 13 – 16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini belirtti.
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; “Emeklilerimizin Kurban Bayramı İkramiyelerini 13-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kurban Bayramı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
emekli maaşları da bayramdan önce yatacaktı o niye belli değil hangi gün olduğu?

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