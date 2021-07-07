Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu!

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Kurban Bayramı’ndan önce yatması beklenen emekli ikramiyeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin’in yaptığı açıklamaya göre, emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu!

2018 yılından beri yılda iki defa dini bayramlarda emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. 2018 yılından bu yana 1000 lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, 2021 yılında Ramazan Bayramı öncesinde zamlandı.

2021 Ramazan Bayramı’nda hesaplara bin 100 TL olarak yatırılan emekli ikramiyeleri, Kurban Bayramı’nda da bin 100 TL olarak ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 13 – 16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini belirtti.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; “Emeklilerimizin Kurban Bayramı İkramiyelerini 13-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.