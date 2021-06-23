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Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2021 temmuz memur ve emekli maaş hesaplaması

23.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklilerine yılda iki defa enflasyon oranında uygulanan zam oranı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Yılın ilk 6 ayı baz alınarak emeklilere bir enflasyon zammı yansıtılmasının yanı sıra memurlara ise Temmuz ayında bir enflasyon farkı yansıtılacak. Binlerce memur ve emeklinin beklediği maaş zammının kesinleşeceği tarih ise 5 Temmuz. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Haziran’ın ayının bitmesine az bir zaman kala memur ve memur emeklilerinin en çok merak ettiği konular arasında Temmuz zammı yer alıyor. Yapılan tahminlere göre zam oranı yılın 6 aylık enflasyonunun 6,44 olacağı yönünde. Mayıs ayı enflasyon oranının da açıklanmasının ardından ilk 5 aylık enflasyon 6,39 olarak açıklandı. Yapılan hesaplamalara göre Haziran ayı enflasyonu 0 bile çıksa emeklilere yüzde 6,39 zam gelirken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3,39’luk enflasyon farkı yansıtılacak.

Memur ve Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan enflasyon oranı, Mayıs ayı ile birlikte şu an için 6,39 olarak hesaplandı.
Yapılan hesaplamalar ile birlikte Haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 6.44 olacağı tahmin ediliyordu.
Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, Ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılıyor.
Buna göre; emekliler Temmuz ayında tahminlere göre minimum yüzde 6,39 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3,39 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.

Zamdan sonra memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Zamdan sonra memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz’da yüzde 6.44 oranında artacak. Bu durumda, 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur
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