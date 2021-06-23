Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2021 temmuz memur ve emekli maaş hesaplaması

Haziran’ın ayının bitmesine az bir zaman kala memur ve memur emeklilerinin en çok merak ettiği konular arasında Temmuz zammı yer alıyor. Yapılan tahminlere göre zam oranı yılın 6 aylık enflasyonunun 6,44 olacağı yönünde. Mayıs ayı enflasyon oranının da açıklanmasının ardından ilk 5 aylık enflasyon 6,39 olarak açıklandı. Yapılan hesaplamalara göre Haziran ayı enflasyonu 0 bile çıksa emeklilere yüzde 6,39 zam gelirken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3,39’luk enflasyon farkı yansıtılacak.

Memur ve Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan enflasyon oranı, Mayıs ayı ile birlikte şu an için 6,39 olarak hesaplandı.

Yapılan hesaplamalar ile birlikte Haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 6.44 olacağı tahmin ediliyordu.

Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, Ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılıyor.

Buna göre; emekliler Temmuz ayında tahminlere göre minimum yüzde 6,39 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3,39 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.