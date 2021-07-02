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Emekli Temmuz zammı ne zaman? Temmuz zammı ne kadar olacak?

02.07.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Birçok emeklinin gözü Temmuz’da yapılan zamlarda. Yılda iki defa yapılan zammın ilki 2021 yılının Ocak ayında yapıldı. 6 aylık enflasyon oranının baz alındığı Temmuz zammı için ise bekleyiş sürüyor. Emekli ve memurlara yapılacak zam oranı ise Haziran ayı enflasyon rakamına göre belli olacak. Peki Emekli Temmuz zammı ne zaman belli olacak?

Emekli ve memurlara yapılacak zam oranı için rakamlar netleşmeye başladı. Ancak kesin rakamlar Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasından sonra netleşecek. Yılda iki defa yapılan zam için emekli ve memurlar bekleyişe geçti. 13,5 milyon emeklinin faydalandığı zam için gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Yılın ilk 5 ayı için enflasyon oranı yüzde 6,39 olarak açıklanmıştı.

Emekli ve memur zammı ne zaman?

Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK verilerine göre yüzde 0,89 olarak açıklandı. Yapılan hesaplamalar sonrasında yılın ilk 5 ayı için enflasyon oranı yüzde 6,39 olarak açıklandı. Bu durumda Haziran ayı enflasyon oranı sıfır bile çıkmış olsa, emeklilere yapılacak zam oranı minimum 6,39 olacak. Memurlara ise yüzde 3 üzerinden enflasyon farkı ödenecek.
Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre Haziran enflasyonunun yüzde 1,21 olması bekleniyor. Ancak kesin enflasyon rakamı 5 Temmuz tarihinde belli olacak.
Bu beklenti gerçekleşirse yılın ilk 6 ayı için enflasyon oranı 7,68 olacak. Bu durumda emeklilere yüzde 7,68 oranında zam yapılırken, memurlara ise yüzde 4,68 enflasyon farkı ödenecek.
Bu orana göre memur emeklisi maaşlarında en az 232 liralık bir artış yaşanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise 150 – 200 lira arasında artacak.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

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13.5 milyon emekli için temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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