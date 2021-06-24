Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı! Esnafa hibe desteği ne zaman bitiyor?

Başvuruları 25 Mayıs tarihinde başlayan esnaf hibe destek paketi için yapılan ilk açıklamada başvuruların 23 Haziran tarihinde son bulacağı bildirilmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yaptığı son dakika açıklamasına göre ise esnaf hibe desteği için 23 Haziran’da son bulan esnaf hibe desteğinin süresi uzatıldı. Peki esnafa hibe ödemelerinin başvuruları ne zaman bitiyor?

Esnafa hibe desteği başvuruları ne zamana uzatıldı?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa verilecek 3 bin ve 5 bin TL’lik destek ödemelerinin başvurularının 25 Mayıs tarihinde başladığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada 25 Mayıs tarihinde başlayan başvurular, 23 Haziran tarihi itibariyle son buldu.

Bakan Muş, gelen talepler üzerine 23 Haziran’da sona erecek olan esnafa hibe başvurularının süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre; esnafa hibe desteği başvuruları 1 Temmuz tarihine kadar uzatıldı.

Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzattık'' dedi.

Başvurular e-Devlet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan destek başvuruları, 1 Temmuz Perşembe saat 23.59’a kadar devam edecek.