Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İlk 6 aylık enflasyon rakamları bekleniyor...

Yılın ilk 6 ayı baz alınarak emeklilere ve memurlara yapılan Temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaş, Temmuz ayında yapılacak zam için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından, memur ve emeklilere enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar yılın ilk 5 ay için enflasyon oranı 6,39 olarak hesaplandı.

Haziran ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin katılımı ile gerçekleştirilen Beklenti Anketi henüz tamamlanmadı. Beklenti Anketi’nin önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bunun dışında ise asıl veriler TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarından sonra ise yapılacak zam oranı da belli olacak. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranının ise Temmuz ayının 5’inde belli olması bekleniyor.

Mayıs ayı enflasyon oranları Verilere göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,92, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,24 yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs’ta piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 0,89 oranında arttı. Mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 41,57 ile patateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 50,94 ile sivri biber oldu.