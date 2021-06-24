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Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İlk 6 aylık enflasyon rakamları bekleniyor...

24.06.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda iki defa zam yapılan memur ve emeklilerin gözü Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammında. Birçok vatandaş, hem zam için hem de ekonominin gidişatını merak ettikleri için aylık olarak enflasyon oranlarını merak ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayına bakıldığın TÜİK verilerine göre açıklanan enflasyon oranı aylık olarak 0,89 olarak açıklanmıştı. Beklenti Anketi’ne göre ise Mayıs ayı enflasyon tahmini 1,39 olarak öngörülmüştü. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Yılın ilk 6 ayı baz alınarak emeklilere ve memurlara yapılan Temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaş, Temmuz ayında yapılacak zam için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından, memur ve emeklilere enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar yılın ilk 5 ay için enflasyon oranı 6,39 olarak hesaplandı.

Haziran ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin katılımı ile gerçekleştirilen Beklenti Anketi henüz tamamlanmadı. Beklenti Anketi’nin önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Bunun dışında ise asıl veriler TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarından sonra ise yapılacak zam oranı da belli olacak. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranının ise Temmuz ayının 5’inde belli olması bekleniyor.

Mayıs ayı enflasyon oranları

Mayıs ayı enflasyon oranları
Verilere göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,92, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,24 yükseldi.
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs’ta piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 0,89 oranında arttı. Mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 41,57 ile patateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 50,94 ile sivri biber oldu.

TÜİK verilerinde hata

TÜİK verilerinde hata
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin enflasyon bülteninde aktarım etkisini ölçmek amacıyla kullanılan "son gözlenen fiyatlar" verisinin sehven ortalama fiyat olarak verildiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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