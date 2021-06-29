İşçi çıkarma yasağı bitti mi? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği birçok işletme bir süredir kapalıydı. Kapanan işyerlerinde çalışan işçiyi mağdur etmemek için alınan kararlardan biri de işçi çıkarma yasağı oldu. İşverenin kapalı süre içerisinde çalışanını işten çıkarmasının önüne geçmek için alınan bu kararın ise biteceği ifade edildi. Peki işçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatılmış oldu.

İşten çıkarma yasağının geçersiz olduğu durumlar;

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.