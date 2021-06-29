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İşçi çıkarma yasağı bitti mi? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

29.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının ülkemizde görülmeye başlandığı günden itibaren binlerce iş yerinin kapanması sonucunda çalışanlara destek olmak amacıyla kanunen fesih yasağı getirildi. Getirilen fesih yasağına göre, işveren işçinin rızası olmadan işten çıkarma gerçekleştiremiyor, böylelikle çalışanların pandemi döneminde devlet desteklerinden yararlanması sağlanıyordu. Ancak aşılamanın hızlanması ve yasakların gevşetilmesi ile beraber işten çıkarma yasağının da sona ereceği bildirildi.

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği birçok işletme bir süredir kapalıydı. Kapanan işyerlerinde çalışan işçiyi mağdur etmemek için alınan kararlardan biri de işçi çıkarma yasağı oldu. İşverenin kapalı süre içerisinde çalışanını işten çıkarmasının önüne geçmek için alınan bu kararın ise biteceği ifade edildi. Peki işçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatılmış oldu.
İşten çıkarma yasağının geçersiz olduğu durumlar;
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
*İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, *Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, *İşverenin faaliyetinin sona ermesi, *İşin sona ermesi halleri dışında.
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Anahtar Kelimeler:
İşçi
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