Kadınlar için çift maaş imkanı! SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olanların kesilmiyor ama memurlar...

Vefat eden sigortalıların eşleri ve çocukları için yapılan düzenlemelerin büyük bir bölümü yetim aylığı ve ölüm maaşları ile ilgili. Bu kapsamda eşi vefat eden kişilerin, erkek ya da kadın olduğuna bakılmaksızın bir ölüm maaşı bağlanabiliyor. Belli şartların sağlanması durumunda ise kadınlar çift maaş hakkına da sahip olabiliyor.

Belli şartlar kadınlara çift maaş hakkı!

Sosyal Güvenlik mevzuatında bulunan düzenlemeler kişileri korumaya yönelik yasalarla düzenleniyor. Bu mevzuattaki en önemli ve en büyük yeri ise eşi vefat edenler ile yetim/öksüz çocuklar oluşturuyor. 2008 yılında, hem babası hem de eşi vefat eden kadınlar için çift maaş alma hakları ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

Yapılan yeni düzenleme ile beraber hem eşini hem de babasını kaybetmiş kadınların çift maaş alma uygulaması şartları da değişti.

Ancak şu an için, hem eşi hem de babası vefat eden kadınların halen belirli şartlarda çift maaş alma hakkı var.

Eşi vefat eden kişinin kadın mı erkek mi olduğuna bakılmaksızın belli şartlarda maaş alma hakkı kanunlarla korunuyor. Burada bakılan tek şey, evli olunup olunmaması oluyor. Yani emekli ya da çalışan olması maaş konusunda bir etkiye sahip değil.