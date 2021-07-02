Kıdem tazminatında üst sınır! Eğer maaşınız bundan yüksekse...

Yasalar, kıdem tazminatı için bir tavan rakam belirliyor. Bu durumda maaşınız yüksek olsa bile, belirli bir rakamdan fazla kıdem tazminatı alamıyorsunuz. Kıdem tazminatı alabilmek için ise, işten çalışanın kendi isteği veya kusuru olmadan işten çıkartılması gerekiyor. Ancak yine bu durumun ilgili yasanın 14.maddesine göre bazı istisnaları da bulunuyor.

İstifa eden de kıdem tazminatı alabiliyor!

1475 sayılı yasanın 14.maddesine göre kıdem tazminatının işçinin kendi kusuru veya isteği olmadan alınabileceği söyleniyor. Bazı durumlarda işçi kıdem tazminatını da alabiliyor. Bu durumlar; kadınlar için evlilik, erkekler için askerlik, emeklilik ve haklı fesih gibi istifalar olarak kabul görüyor.

Kıdem tazminatı alabilmenin bir diğer şartı ise en az bir yıl boyunca o iş yerinde çalışmak olmak geliyor. Kıdem tazminatı hesabı ise son alınan brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor ve ödemeler tek seferde nakit olarak banka yoluyla yapılabiliyor. İşveren, işçinin izni olmadan kıdem tazminatını taksite bölemiyor.

Üst sınır var Kıdem tazminatı hesaplanırken, giydirilmiş brüt ücret dikkate alınıyor. Ancak böyle bile olsa kıdem tazminatının da bir üst sınırı bulunuyor.