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Kıdem tazminatında üst sınır! Eğer maaşınız bundan yüksekse...

02.07.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanlar, çalıştıkları yerlerden belirli şartlarda ayrılırsa veya işine sebepsiz yere son verilirse bir tazminat hakkı kazanıyor. Aynı zamanda çalıştıkları yıllara göre de bir kıdem tazminatı belirleniyor. Ancak kıdem tazminatı hesaplanırken, bir üst sınır belirleniyor. Buna göre, şu anda bu tavan 7.639 lira olarak belirlendi. Ancak Temmuz ayında yapılacak olan enflasyon zammından sonra bu rakam 8 bin 224 TL’ye yükselecek. Aynı zamanda işçilere ise daha fazla kıdem tazminatı ödenecek.

Yasalar, kıdem tazminatı için bir tavan rakam belirliyor. Bu durumda maaşınız yüksek olsa bile, belirli bir rakamdan fazla kıdem tazminatı alamıyorsunuz. Kıdem tazminatı alabilmek için ise, işten çalışanın kendi isteği veya kusuru olmadan işten çıkartılması gerekiyor. Ancak yine bu durumun ilgili yasanın 14.maddesine göre bazı istisnaları da bulunuyor.

İstifa eden de kıdem tazminatı alabiliyor!

1475 sayılı yasanın 14.maddesine göre kıdem tazminatının işçinin kendi kusuru veya isteği olmadan alınabileceği söyleniyor. Bazı durumlarda işçi kıdem tazminatını da alabiliyor. Bu durumlar; kadınlar için evlilik, erkekler için askerlik, emeklilik ve haklı fesih gibi istifalar olarak kabul görüyor.
Kıdem tazminatı alabilmenin bir diğer şartı ise en az bir yıl boyunca o iş yerinde çalışmak olmak geliyor. Kıdem tazminatı hesabı ise son alınan brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.
Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor ve ödemeler tek seferde nakit olarak banka yoluyla yapılabiliyor. İşveren, işçinin izni olmadan kıdem tazminatını taksite bölemiyor.

Üst sınır var

Üst sınır var
Kıdem tazminatı hesaplanırken, giydirilmiş brüt ücret dikkate alınıyor. Ancak böyle bile olsa kıdem tazminatının da bir üst sınırı bulunuyor.
Yine 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14'üncü maddesinde "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez." hükmü yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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