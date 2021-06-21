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Kırtasiyecilere 5 bin lira ne zaman verilecek? Kırtasiyeci Esnafı Destek Programına nasıl başvuru yapılır?

21.06.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Mart ayından beri ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgınından pek çok işveren e çalışan etkilendi. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için açıklanan destek paketleri ise birçok kesim için yeterli olmuyor. Açıklanan yeni paketlerden birinin müjdesi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin, 1200 kırtasiyeci esnafa kişi başı 5 bin liralık bir destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salgının ekonomik etkileri ile zor günler geçiren esnafa destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Buna göre bin 200 kırtasiyeci esnafa, kişi başı olmak üzere 5 bin liralık bir hibe desteği sağlanacak. Destek, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak bir şekilde verilecek. Peki, kırtasiyecilere 5 bin liralık destek ödemesi ne zaman verilecek?

Kırtasiye esnafına 5 bin liralık destek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı.

Başvurular bugün başlıyor!

Başvurular bugün başlıyor!
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında desteğin sağlanacağını belirten Bakan Bilgin, başvuruların Bakanlık resmi sitesi https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/ üzerinden 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren alınacağını belirtti.
Bakan Bilgin, “Kırtasiyeci Esnafı Destek” programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın yararlanabileceğini belirtti.
Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti.
Hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını kaydeden Bilgin, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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