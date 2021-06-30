Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor, şimdi ne olacak? İşverenden uzatılsın talebi

2020 Mart ayından beri ülkemizde etkili olan koronavirüsü sebebiyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen iş yeri ve çalışanlarını korumak için çeşitli destekler veriliyor. Bunlardan biri de çalışana ödenen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) oldu. Ancak alınan kararla beraber Kısa Çalışma Ödeneği 30 Haziran yani bugün sona eriyor. Peki şimdi ne olacak?

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılsın talebi

Ekonomik anlamda hem çalışana hem de iş verene büyük zararlar veren koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışmaları özellikle Haziran ayında hızlandı. Bunun yanında 1 Temmuz itibariyle ise yeni kademeli normalleşme çalışmalarının üçüncü fazı da başlamış oldu.

Ancak çalışanlara ve iş verene verilen Nakdi Ücret Desteği, işten çıkarma yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) gibi destekler 30 Haziran tarihinde sona eriyor.

Pandemi döneminde vatandaşa az da olsa bir nefes aldıran bu desteklerin sona ermesi ise, henüz toparlanamayan ekonomide vatandaşları da daha da zorluyor.

İş dünyası verilen bu desteklerin, ekonominin rayına oturmaya başlayacağı 2021 dönemi sonuna kadar verilmesini talep ediyor.