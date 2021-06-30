FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor, şimdi ne olacak? İşverenden uzatılsın talebi

Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor, şimdi ne olacak? İşverenden uzatılsın talebi

30.06.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sebebiyle istihdamı korumak ve desteklemek amacıyla çalışanlara ödenen Kısa Çalışma Ödeneği sona eriyor. Bununla beraber birçok çalışan ise hala işsiz kalma ve geçim sıkıntısı ile boğuşuyor. Son bir senedir işçiye ödenen destekler arasında bulunan Kısa Çalışma Ödeneği’nin yanı sıra; nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı da 30 Haziran tarihi itibariyle sona eriyor. Çalışanlar, henüz işleri tam olarak düzelmemişken, verilen KÇÖ desteğinin kesilmemesini talep ediyor.

2020 Mart ayından beri ülkemizde etkili olan koronavirüsü sebebiyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen iş yeri ve çalışanlarını korumak için çeşitli destekler veriliyor. Bunlardan biri de çalışana ödenen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) oldu. Ancak alınan kararla beraber Kısa Çalışma Ödeneği 30 Haziran yani bugün sona eriyor. Peki şimdi ne olacak?

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılsın talebi

Ekonomik anlamda hem çalışana hem de iş verene büyük zararlar veren koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışmaları özellikle Haziran ayında hızlandı. Bunun yanında 1 Temmuz itibariyle ise yeni kademeli normalleşme çalışmalarının üçüncü fazı da başlamış oldu.
Ancak çalışanlara ve iş verene verilen Nakdi Ücret Desteği, işten çıkarma yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) gibi destekler 30 Haziran tarihinde sona eriyor.
Pandemi döneminde vatandaşa az da olsa bir nefes aldıran bu desteklerin sona ermesi ise, henüz toparlanamayan ekonomide vatandaşları da daha da zorluyor.
İş dünyası verilen bu desteklerin, ekonominin rayına oturmaya başlayacağı 2021 dönemi sonuna kadar verilmesini talep ediyor.

Ücretsiz izin de sona eriyor!

Ücretsiz izin de sona eriyor!
Bunun yanında alınan bir diğer karar ise ücretsiz izin kararının sona ermesi yönünde. Ücretsiz izinden yararlanan çalışanlar için bu düzenleme, Temmuz ayı itibariyle son buluyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Binance'a yasaklar gelmeye devam ediyor

Binance'a yasaklar gelmeye devam ediyor

Türkiye'nin 40 tünelle ulaşılabilen tek ilçesi!

Türkiye'nin 40 tünelle ulaşılabilen tek ilçesi!

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.