FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

22.06.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs salgını ile beraber birçok işyeri ekonomik olarak zarar gördü. İşyerlerinin ekonomik sıkıntılar içinde kalması ise çalışanlar açısından da zor zamanlar yaşanmasına neden oldu. Ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlar için bir senedir ödenen Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

21 Haziran tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bir senedir vatandaşlara ödenen Kısa Çalışma Ödeneği’nin ne zaman son bulacağı ise araştırılıyor. Kısa Çalışma Ödeneği, daha önce 31 Mart tarihinde son verilmiş, daha sonra bu tarih 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan işyerlerinde sigortalı çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği uygulamasına 26 Mart 2020'de başlanmış, uygulama 31 Mart 2021'de sona ermişti.
Koronavirüs salgını döneminde istihdamda yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
21 Haziran tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı ile birlikte vatandaşlar kısa çalışma ödeneği hakkındaki son durumu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada kısa çalışma ödeneği hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği ile ilgili son durum ileriki günlerde belli olacak.

Kısa Çalışma Ödeneği nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı Kısa Çalışma Ödeneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.