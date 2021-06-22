Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

21 Haziran tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bir senedir vatandaşlara ödenen Kısa Çalışma Ödeneği’nin ne zaman son bulacağı ise araştırılıyor. Kısa Çalışma Ödeneği, daha önce 31 Mart tarihinde son verilmiş, daha sonra bu tarih 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan işyerlerinde sigortalı çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği uygulamasına 26 Mart 2020'de başlanmış, uygulama 31 Mart 2021'de sona ermişti.

Koronavirüs salgını döneminde istihdamda yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

21 Haziran tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı ile birlikte vatandaşlar kısa çalışma ödeneği hakkındaki son durumu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada kısa çalışma ödeneği hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği ile ilgili son durum ileriki günlerde belli olacak.