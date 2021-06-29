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Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

29.06.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir seneyi aşkın süredir birçok işletme kapanırken, milyonlarca vatandaş da ya işsiz kaldı ya da ücretsiz izne gönderildi. İş yerlerinden ayrılmak zorunda olan veya ücretsiz izne gönderilen çalışanlara destek olmak amacıyla bir süredir vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği ödeniyor. Ancak Kısa Çalışma Ödeneği’nin 30 Haziran tarihinde son bulacağı bilgisi verilmişti. Peki Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Ücretsiz izne gönderilen ve işsiz kalan vatandaşlar için bir buçuk senedir Kısa Çalışma Ödeneği yapılıyor. Milyonlarca insanın yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği’nin son bulacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Haziran olarak açıklanmıştı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) biteceği son tarih olan 30 Haziran tarihi yaklaşırken, vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor?

Pandemi sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak üzere 2020 yılının Mart ayından bu yana uygulanan ve 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 30 Haziran tarihinde sona eriyor.
Verilen bilgilere göre; 30 Haziran tarihi itibariyle sadece Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) son bulmuyor; 2020'nin Nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de Haziran ayı sonunda sona eriyor.
Bu kapsamda, 30 Haziran'da salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son bulacak.

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzadı mı?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzadı mı?
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan işyerlerinde sigortalı çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği uygulamasına 26 Mart 2020'de başlanmış, uygulama 31 Mart 2021'de sona ermişti.
Koronavirüs salgını döneminde istihdamda yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
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