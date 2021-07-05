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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyelerine zam geldi mi?

05.07.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan kabine toplantısından bu yana 13 gün geçti. 5 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yapılan Kabine Toplantısının akşam saat 19:00 civarında biteceği tahmin ediliyor. Kabine toplantısında ise Kurban Bayramı ikramiyeleri ve bayram tatili hakkında konuşulacağı ve bir karar alınacağı tahmin ediliyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Her sene dini bayramlardan önce ödenen ikramiyelerin ilki Ramazan Bayramı’nda ödendi. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala birçok vatandaş ise Kurban Bayramı ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, tüm vatandaşlar bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Haziran ayı enflasyon oranının da açıklanmasından sonra ise emekliler, bayram ikramiyelerine zam gelip gelmediğini de merak ediyor. Peki Emekli ikramiyelerine zam geldi mi?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Her sene dini bayramlardan hemen önce vatandaşlara verilen bu ücret büyük bir nakdi destek sağlarken, ikramiyelerin yatacağı tarih de araştırılıyor.
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz Pazartesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 21 - 22 - 23 Temmuz ise Kurban Bayramı olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatiliyle beraber 9 günlük bir tatil olacak.
Bayram ikramiyelerinin hangi tarihte yatırılacağı henüz netleşmedi. İkramiyelerin 12 - 16 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı’ndan önce yatırılması bekleniyor.

Bayram ikramiyesinden kimler yararlanıyor?

Bayram ikramiyesinden kimler yararlanıyor?
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi alabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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