FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. KYK burs ve kredileri yattı mı? İşte TC kimlik numarasına göre burs ve kredi sorgulaması...

KYK burs ve kredileri yattı mı? İşte TC kimlik numarasına göre burs ve kredi sorgulaması...

07.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencilerinin yararlandığı KYK burs ve kredilerinin Temmuz ayı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Burs ve kredi almaya hak kazanarak ödenekten faydalanan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki KYK burs ve kredileri yattı mı? İşte TC kimlik numarasına göre burs ve kredi sorgulaması ve ayrıntılar...

KYK burs ve kredilerinin 2021 Temmuz ayı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve kredilerinin Temmuz ayı ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki her ay öğrencilerin hesabına yatırılan KYK burs ve kredileri yattı mı, KYK kredi ve burs ödemeleri nasıl sorgulanır?

KYK burs ve kredileri yattı mı?

Yükseköğrenim öğrencileri tarafından Temmuz ayına ait burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.
KYK burs ve kredileriyle ilgili beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.
Temmuz ayının burs ve kredi ödemeleri, 6 ve 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenecek.

KYK bursu nedir?

KYK bursu nedir?
KYK bursu, Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız şekilde verilen destek parasıdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
KYK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Aylık satış sayısı 8'den 25'e yükseldi

Aylık satış sayısı 8'den 25'e yükseldi

Satışlar düştü! Yüzde 42,84'e kadar geriledi

Satışlar düştü! Yüzde 42,84'e kadar geriledi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli zammı belli oluyor

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.