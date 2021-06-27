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Maaşlara Temmuz’da zam ayarı! Kim ne kadar alacak? İşte tablo...

27.06.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere ve memurlara yılda iki defa zam uygulanıyor. 2021 Ocak ayında uygulanan zamdan sonra emekli ve memurların gözü Temmuz ayında yapılacak ikinci zamma çevrildi. Yılın ilk 5 ayı için enflasyon oranı 6,39 olarak açıklandı. Yapılan tahmin anketlerinde ilk 6 aylık dönem için enflasyon oranı ise 7,67 olarak belirlendi. Yılın ilk 6 ayı baz alınarak emeklilere enflasyon zammı yansıtılmasının yanı sıra memurlara ise Temmuz ayında enflasyon farkı yansıtılacak.

Haziran ayının bitmesine günler kala Temmuz zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emekli ve memurların merakla beklediği zam için Haziran ayının da enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre Haziran ayı enflasyon oranı 0 bile çıksa, emekliler yüzde 6,39 zam alırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 3,39’luk bir fark yansıtılacak.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan enflasyon oranı, Mayıs ayı ile birlikte şu an için 6,39 olarak hesaplandı.
Yapılan hesaplamalar ile birlikte Haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 7,67 olacağı tahmin ediliyordu.
Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, Ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılıyor.
Buna göre; emekliler Temmuz ayında tahminlere göre minimum yüzde 6,39 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3,39 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.

Zamdan sonra memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Zamdan sonra memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 7,67 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz’da yüzde 7,67 oranında artacak.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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