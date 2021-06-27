Maaşlara Temmuz’da zam ayarı! Kim ne kadar alacak? İşte tablo...

Haziran ayının bitmesine günler kala Temmuz zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emekli ve memurların merakla beklediği zam için Haziran ayının da enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre Haziran ayı enflasyon oranı 0 bile çıksa, emekliler yüzde 6,39 zam alırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 3,39’luk bir fark yansıtılacak.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan enflasyon oranı, Mayıs ayı ile birlikte şu an için 6,39 olarak hesaplandı.

Yapılan hesaplamalar ile birlikte Haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 7,67 olacağı tahmin ediliyordu.

Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, Ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılıyor.

Buna göre; emekliler Temmuz ayında tahminlere göre minimum yüzde 6,39 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3,39 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.