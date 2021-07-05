Memur maaşı hesaplaması! 2021 zamlı memur maaşları ne kadar?

Bir süredir milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü yapılacak Temmuz zammında. Haziran ayının enflasyon verilerinin de açıklanmasının ardından, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre memur ve emeklilere belli oranda zam yapıldı. TÜİK verilerine göre yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranları da hesaplandı. Bugün (5 Temmuz) tarihinde TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinden sonra, Temmuz ayı için de zam oranı belli oldu.

2021 zamlı memur maaşları!

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00’da açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinin ardında yılın ilk yarısındaki enflasyon verisi belli oldu ve Temmuz zammı netlik kazandı.

Beklenti anketlerine göre yapılan hesaplamalarda, Haziran ayı enflasyon beklentisi, yüzde 1,21 olarak açıklanmıştı. TÜİK’ten gelen açıklamaya göre ise Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,94 olarak açıklandı.

Yılın ilk 6 ayına dair olan veri ise, beklenti anketlerine göre yüzde 7,68’di. Açıklanan TÜİK verilerine göre memur ve memur emeklilerinin 6 aylık zam oranı 8,45 olarak açıklandı.

Bu durumda memurlar yüzde 3’lük bir farkla maaşlarına yüzde 5,45 oranında zam alırken, emekli maaşlarına ise yüzde 8,45 zam yapıldı.