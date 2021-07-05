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Memur maaşı hesaplaması! 2021 zamlı memur maaşları ne kadar?

05.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2021 yılında yapılacak ikinci zam olan Temmuz zammına odaklandı. Yılın ilk 6 ayında açıklanan enflasyon verileri baz alınarak, Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak olan yeni zam oranı belli oldu. 5 Temmuz tarihi itibariyle kesinlik kazanan Haziran ayı enflasyon rakamının ardından, 2021 yılı için yeni zamlı maaşlarda netleşti. Peki Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Bir süredir milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü yapılacak Temmuz zammında. Haziran ayının enflasyon verilerinin de açıklanmasının ardından, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre memur ve emeklilere belli oranda zam yapıldı. TÜİK verilerine göre yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranları da hesaplandı. Bugün (5 Temmuz) tarihinde TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinden sonra, Temmuz ayı için de zam oranı belli oldu.

2021 zamlı memur maaşları!

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00’da açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinin ardında yılın ilk yarısındaki enflasyon verisi belli oldu ve Temmuz zammı netlik kazandı.
Beklenti anketlerine göre yapılan hesaplamalarda, Haziran ayı enflasyon beklentisi, yüzde 1,21 olarak açıklanmıştı. TÜİK’ten gelen açıklamaya göre ise Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,94 olarak açıklandı.
Yılın ilk 6 ayına dair olan veri ise, beklenti anketlerine göre yüzde 7,68’di. Açıklanan TÜİK verilerine göre memur ve memur emeklilerinin 6 aylık zam oranı 8,45 olarak açıklandı.
Bu durumda memurlar yüzde 3’lük bir farkla maaşlarına yüzde 5,45 oranında zam alırken, emekli maaşlarına ise yüzde 8,45 zam yapıldı.
Buna göre en yüksek memur maaşı 15 bin 643 lira olurken, en düşük memur maaşı ise 4 bin 789 lira oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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