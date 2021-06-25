Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin parası) 30 Haziran'da son mu?

Bir senedir nakdi ücret desteği alarak yaşamlarına devam eden binlerce ücretsiz izindeki vatandaş, ücretsiz iznin son bulmasıyla beraber nakdi ücret desteğinin de kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. 21 Haziran günü yapılan kabine toplantısının ardından, binlerce vatandaş nakdi ücret desteğinin de uzatılmasını talep etti. Peki nakdi ücret desteği uzayacak mı?

Nakdi Ücret desteği ne zaman bitiyor?

Mayıs ayı nakdi ücret destekleri Haziran ayının başında hesaplara yatırılırken, Haziran ayının ödemeleri ise Temmuz ayının ilk haftasında vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İBAN numarası olmayan veya hatalı olan kişilere ise Nakdi Ücret Desteği PTT aracılığı ile yapılıyor.

Geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan Nakdi ücret desteği’nin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti.

Son açıklanan karara göre Nakdi Ücret Desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Haziran ayı ödemeleri ise Temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.

Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı? Son olarak 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği söylenen Nakdi Ücret Desteği, Cumhurbaşkanı’nın kararıyla 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.