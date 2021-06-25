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Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin parası) 30 Haziran'da son mu?

25.06.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok iş yeri kapanırken, birçok çalışan da işsiz kaldı. Bir seneyi aşkın süredir kapanan iş yerleri sebebiyle ekonomik zorluk içerisinde olan binlerce vatandaş, ücretsiz izine çıkarıldı. Ücretsiz izindeyken her ay devletten nakdi ücret desteği alarak yaşamlarına devam eden kişiler, nakdi ücret desteğinin ne zaman bulacağını merak ediyor. Yapılan açıklamalarda nakdi ücret desteğinin 30 Haziran tarihinde son bulacağı açıklanmıştı.

Bir senedir nakdi ücret desteği alarak yaşamlarına devam eden binlerce ücretsiz izindeki vatandaş, ücretsiz iznin son bulmasıyla beraber nakdi ücret desteğinin de kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. 21 Haziran günü yapılan kabine toplantısının ardından, binlerce vatandaş nakdi ücret desteğinin de uzatılmasını talep etti. Peki nakdi ücret desteği uzayacak mı?

Nakdi Ücret desteği ne zaman bitiyor?

Mayıs ayı nakdi ücret destekleri Haziran ayının başında hesaplara yatırılırken, Haziran ayının ödemeleri ise Temmuz ayının ilk haftasında vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İBAN numarası olmayan veya hatalı olan kişilere ise Nakdi Ücret Desteği PTT aracılığı ile yapılıyor.
Geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan Nakdi ücret desteği’nin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti.
Son açıklanan karara göre Nakdi Ücret Desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Haziran ayı ödemeleri ise Temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.

Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı?

Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı?
Son olarak 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği söylenen Nakdi Ücret Desteği, Cumhurbaşkanı’nın kararıyla 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.
Ancak 30 Haziran tarihinden sonrasına uzatılıp uzatılmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, Nakdi Ücret Desteği 30 Haziran’da son bulacak ve ödemeler Temmuz ayı başında yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı
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