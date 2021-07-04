SSK’lı iş yeri sahipleri dikkat! SSK kesilebilir ve emeklilik...

Pandemi sürecinin ülkemizde etkilerinin görüldüğü 2020 Mart ayından sonra, 15 aydır uygulanan kısa çalışma ödeneği, ekonomik zorluk içerisinde bulunan vatandaşlara destek amaçlı ödeniyor. Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle, devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği imkanı ise, kararlarda alınan genişlemeler ile beraber 30 Haziran tarihinde sona erdirildi. 15 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği’nden (KÇÖ) 3.7 milyon kişi faydalandı. Ancak bazı iş yeri sahipleri bu dönemde verilen destekten faydalanabilmek için Bağ-Kur değil SSK sigortası yaptırdı.

Emeklilik uzayabilir!

Pandemi döneminde sunulan destek paketlerinden birisi de Kısa Çalışma Ödeneği’ydi. Kısa Çalışma Ödeneği’nde (KÇÖ) çalışanlar, pandemi sebebiyle kapanan iş yerlerinin kapalı kaldıkları süre boyunca çalışmasalar da devletten belli bir oranda aylık yardım alıyordu. 2020 Nisan ayında uygulamaya konan Kısa Çalışma Ödeneği’nden 15 aylık süre boyunca 3.7 milyon insan faydalandı.

Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmak isteyen işletmelerin bir kısmı 5 kişiden az çalışana sahip işletmelerden oluşuyor. Bu küçük işletmelerin sahipleri ise kendilerini kendi şirketlerinde veya bir başkasının şirketinde SSK’lı çalışan olarak göstererek, destekten yararlandı.

Bunun yapılmasının en büyük sebeplerinden biri SSK’dan emekli olmanın Bağ-Kur’dan emekli olmaktan daha kolay olmasından kaynaklanıyor. Ancak şirket ortağı ya da şirket sahibi olmasına rağmen SSK’dan yararlanan işletme sahipleri bu dönemde verilen Kısa Çalışma Ödeneği imkanından da faydalanmış oldu.

Bu durumda iş yeri sahibinin SSK’lı bir çalışan olduğu tespit edildiğinde, Kısa Çalışma Ödeneği kesiliyor ve Bağ-Kur devreye giriyor. Bu sebeple de kişilerin emekli olma tarihleri uzayabiliyor.