Stajyerlere hem maaş hem de sigorta zorunluluğu! Ancak emeklilikte…

Yaz aylarının gelmesi ile birçok üniversite ve lise öğrenci yaz stajları için firma arayışını sürdürüyor. Üniversite ve meslek liselerinde diploma alabilmek için bir de staj yapmak gerekiyor. Birçok şirket stajyer öğrenci çalıştırırken, öğrencilere maaş ödemesi yapmıyor. Ancak şirketler, stajyer öğrencilere en düşük 767 lira ücret ödemesi yapmak zorunda. Ödenen bu ücretin bir bölümünü ise devlet karşılıyor.

Hem maaş hem de sigorta zorunlu!

Yaz aylarının gelmesi ile beraber, üniversite ve meslek liselerinde zorunlu olan yaz stajı için öğrencilerin arayışı sürüyor. Bu süre zarfında ise birçok stajyer başvurusunda öğrencilere ücret ödenmediği ifade ediliyor.

Ancak yasalara göre, üniversite ve lise öğrencilerine en düşük 767 lira bir ücret ödemesi yapılmak zorunda. Bu ücretin bir kısmını ise devlet karşılıyor.

Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Firmalar, her yaz kendi alanlarında stajyer öğrencileri bünyelerine alarak, stajyer olarak yaz dönemlerinde çalıştırıyor. Son yıllarda stajyer öğrencilerle ilgili olarak önemli adımlar atılıyor.

Bu kapsamda stajyerlik, kayıt dışı bir çalışma şekli olmaktan çıkarıldı ve öğrencilere stajyer maaş ödemesi zorunlu hale getirildi.