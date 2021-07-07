'Tediyeler ne zaman yatacak?' sorusu yanıt buldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Resmi Gazete’de yayınlanan tediye ödemelerinin tarihi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kamu işçilerine ve taşeron işçilere ödenen Temmuz ayı ilave ödemelerinin verileceği tarih belli oldu. Birçok işçinin merak ettiği tediye ödemelerinin ödeme tarihi netleşti...

Ek ödeme tarihleri belli oldu!

“6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçilere 2021 yılı tediye ödemelerinin ilk yarısı 16 Temmuz, diğer yarısı ise 17 Aralık tarihinde ödenecek.

Tediye ödemeleri ne kadar? Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre 26 günlük bir ödeme yapılacak.

En düşük tediye ödemesi bin 108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi ise, 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.