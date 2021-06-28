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Temmuz’da memur ve emeklilerin maaşına ne kadar zam gelecek?

28.06.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda iki defa memur ve memur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. 2021 yılının Ocak ayında yapılan zamdan sonra, memur ve emeklilerin gözü Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Yılın ilk 5 aylık enflasyon oranı, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu. TÜİK’in yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı Mayıs ayı enflasyon oranı 0,89 olarak açıklandı. Peki Temmuz’da emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Temmuz zammı ne kadar olacak?

Haziran ayının sonlarına yaklaşılması ile beraber binlerce memur ve emekli Temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Yapılan tahminlere göre yılın ilk 6 ayı için enflasyon oranı son yapılan çalışmalarla beraber 7,66 olarak açıklandı. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber ise yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon oranı ise şu an içim 6,39. Haziran ayında enflasyonun 0 çıkması durumunda bile, emeklilere minimum yüzde 6,39 oranında zam yapılacak.

Memur ve Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşına gelecek zam oranında enflasyon rakamları etkili oluyor. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu. Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,89 arttı.
Merkez Bankası beklenti anketindeki veriler sonucunda, Mayıs ayı enflasyon oranı tahminini 1,29 olarak açıklanmıştı.
İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı.

Merkez Bankası’nın tahmini 7,66

Merkez Bankası’nın tahmini 7,66
Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan enflasyon oranı, Mayıs ayı ile birlikte şu an için 6,39 olarak hesaplandı.
Yapılan hesaplamalar ile birlikte Haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 7,66 olacağı tahmin ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur
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