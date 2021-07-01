Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın teslim mi oldu?

2019 yılında Interpol’ün en çok arananlar listesine giren Mehmet Aydın, teslim olacağını açıkladı. 2016 yılında kurduğu et, süt ve yumurta gibi besinlerin üretimini gerçekleştirmek için Türkiye’nin çeşitli illerinde fabrikalar kurarak, vatandaşlardan para aldı. Mehmet Aydın, daha sonra şirketin 130 bin üyesinden aldığı 511 milyon lira ile yurtdışına kaçtı. Uzun yıllardır aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dün yaptığı bir açıklama ile teslim olacağını açıkladı. Peki Mehmet Aydın teslim oldu mu?

Mehmet Aydın’ın açıklamaları

"Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık" diyen Mehmet Aydın, "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" diye konuştu.

Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Bir dönem Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır. Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir abisi bulunan Mehmet Aydın, ilköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı.

Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.