FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın teslim mi oldu?

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın teslim mi oldu?

01.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 Ağustos ayında merkezi Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Çiftlik Bank’ı kuran Mehmet Aydın, bu yolla insanları kandırarak şirketten aldığı 511 milyon TL ile Uruguay’a kaçmıştı. 2019 yılında ise Interpol’ün en çok arananlar listesine giren “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, teslim olacağı ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bir video ile kendini ifade eden ve teslim olacağını söyleyen Mehmet Aydın kimdir?

2019 yılında Interpol’ün en çok arananlar listesine giren Mehmet Aydın, teslim olacağını açıkladı. 2016 yılında kurduğu et, süt ve yumurta gibi besinlerin üretimini gerçekleştirmek için Türkiye’nin çeşitli illerinde fabrikalar kurarak, vatandaşlardan para aldı. Mehmet Aydın, daha sonra şirketin 130 bin üyesinden aldığı 511 milyon lira ile yurtdışına kaçtı. Uzun yıllardır aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dün yaptığı bir açıklama ile teslim olacağını açıkladı. Peki Mehmet Aydın teslim oldu mu?

Mehmet Aydın’ın açıklamaları

"Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık" diyen Mehmet Aydın, "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim" ifadelerini kullandı.
Mehmet Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" diye konuştu.

Mehmet Aydın kimdir?

Mehmet Aydın kimdir?
Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Bir dönem Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır. Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir abisi bulunan Mehmet Aydın, ilköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı.
Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.
Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

LPG'ye zam! Pompa fiyatlarına yansıyacak

LPG'ye zam! Pompa fiyatlarına yansıyacak

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Altında günün ilk rakamları geldi

Altında günün ilk rakamları geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çalışanlar dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor

Çalışanlar dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.