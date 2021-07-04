Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Üniversitelilere asgari ücret tutarında burs!

YÖK ve TTSİS iş birliği ile yapılan “Tercihim Tekstil Mühendisliği” projesi kapsamında ilk 20 bindeki öğrencilere yüksek miktarda bir burs ödemesi veriliyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil- Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) öncülüğünde yürütülen proje 3 yıl içerisinde oldukça verimli oldu. Projenin başlamasından bu yana toplam 166 öğrenciye burs verildi.

"Benim Tercihim Tekstil Mühendisliği" projesi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil- Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) öncülüğünde yürütülen ve YÖK ortaklığı gerçekleştirilen projede, üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümünde daha fazla nitelikli personel eğitilmesi amaçlanıyordu.

2019 yılında başlayan projenin ilk yılında 92 öğrenciye, ikinci yılında ise 74 öğrenciye burs verildi. Bunun yanında toplamda bölüm sayısı 14 olan Tekstil Mühendisliği’nde 9 bölümde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Yapılan proje ile aynı zamanda bölüm puanları da 100 puan arttı.

Nasıl burs veriliyor? Proje kapsamında üniversite puan sıralamasında ilk 20 bin içerisine giren adayların Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih etmesi sonucunda adaylara asgari ücret olan 2 bin 800 TL’lik burs veriliyor.

Sıralaması 20 – 50 bin arasında olan adaylara ise asgari ücretin yüzde 70’i oranında burs verilirken, 50 – 80 bin arasında olan kişilere ise asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılıyor. Burs ücretleri her yıl asgari ücret tutarında güncelleniyor.