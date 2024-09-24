Zamanında 120 bin TL'ye aldı... Şimdi paha biçilemiyor! Türkiye'de ilk kez bulundu... O günden sonra hayatı değişti: "O zamandan beri sahadayım"

TÜRKİYE'DE İLKİ BULDU!

Tek parça halinde olması ve üzerinde aslan, dağ keçisi, ördek, tazı, geyik, sülün, domuz, ayı, kaz, Anadolu leoparı, kuş gibi hayvan figürleri ile ağaç ve bitki türlerinin tasvir edildiği taban mozaiğin, Türkiye'de büyüklüğüyle ilk olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan, bölgede kilise ve şarap mahzeni de gün yüzüne çıkarıldı.