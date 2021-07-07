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7 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (7 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

07.07.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasası günümüzde giderek büyüyor. Birçok vatandaş paralarını değerlendirmek ve yatırım yapmak için Kripto para borsasına yöneliyor. Bitcoin alım satımı yaparak yatırım yapan vatandaşlar, özellikle Bitcoin ve Ethereum’daki değişimleri merak ediyor. Bitcoin uzun bir süredir devam ettirdiği düşüş eğilimine geçtiğimiz günlerde son vererek, bir yükseliş yaşamıştı. Yaşadığı yükselişle 35 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, tekrar 33 bin dolara kadar geriledi. İşte güncel Bitcoin ve Ethere

Kripto para piyasasının devlerinden biri olan Bitcoin’in şu andaki piyasa hacmi yüzde 44 civarında bulunuyor. Birçok yatırımcının yöneldiği kripto para borsalarından biri olan Binance’de, bu sabah itibariyle bir son dakika gelişmesi yaşandı. Binance’den yapılan açıklamaya göre, Binance tüm SEPA transferlerini askıya aldığını bildirdi. SEPA transferinin askıya alınması, özellikle Avrupa’daki yatırımcıların en yaygın ödeme kanallarından birinin erişimini kaybetmek anlamına geliyor. Peki kripto para piyasasındaki gelişmeler neler? Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $33.954,7300 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,24 azalışla $34.736,52 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $34.736,52 ve ₺299.622,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.309,0300 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %3,15 artışla $2.390,42 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.390,42 ve ₺20.638,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6593 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %0,89 azalışla $0,6713 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6713 ve ₺5,7940'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2315 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,65 azalışla $0,2365 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2365 ve ₺2,0410'ye karşılık gelmektedir.

Cardano (ADA) ne kadar?

Cardano (ADA) ne kadar?
Güne $1,4022 ile başlayan Cardano, bugün itibarıyla %0,95 azalışla $1,4391 seviyesinde bulunuyor. 1 Cardano $1,4391 ve ₺12,4210'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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