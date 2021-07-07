7 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (7 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının devlerinden biri olan Bitcoin’in şu andaki piyasa hacmi yüzde 44 civarında bulunuyor. Birçok yatırımcının yöneldiği kripto para borsalarından biri olan Binance’de, bu sabah itibariyle bir son dakika gelişmesi yaşandı. Binance’den yapılan açıklamaya göre, Binance tüm SEPA transferlerini askıya aldığını bildirdi. SEPA transferinin askıya alınması, özellikle Avrupa’daki yatırımcıların en yaygın ödeme kanallarından birinin erişimini kaybetmek anlamına geliyor. Peki kripto para piyasasındaki gelişmeler neler? Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?